С молотка уйдет самый дорогой Ferrari в мире

Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска синего цвета уйдет с молотка за 50 млн долларов. Название этой модели имеет расшифровку: 250 — объем одного из 12 цилиндров, а GTO — Gran Turismo Omologata, и это значит, что машина допускается к гонкам GT.

Это купе производили на автомобильном предприятии в 60-х годах для участия в чемпионате FIA GT в классе GT3, сообщает сайт Pokatim.ru.

Стоит отметить, что автомобиль, который сейчас выставили на продажу, с конвейера сошел вторым. И он единственный был окрашен в темно-голубой цвет с белой полосой.

Однако за все время существования машину перекрашивали и в красный, но сейчас цветовая гамма стала снова заводской.