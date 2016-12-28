Автопилот Tesla предупредил об аварии на автобане за секунду до нее

Автопилот Tesla, который ранее несколько раз ловили на создании аварийных ситуаций, сделал эффектный шаг к тому, чтобы навсегда исправить свою репутацию: программа смогла предупредить водителя об аварии, которая случится впереди буквально через пару мгновений. История, захваченная видеорегистратором, произошла на автобане в Нидерландах.

Оценив маневр одной из впередиидущих машин как опасный, автопилот на кроссовере Tesla Model X подал предупреждающий звуковой сигнал своему водителю. И действительно, в следующую секунду в нескольких метрах впереди произошло серьезное столкновение. Человеческий глаз едва ли бы смог разглядеть эту опасность.

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Как отмечает издание Electrek, такие предсказательные функции у автопилота появились, после его обновления до версии 8.0 в минувшем сентябре. Тогда Tesla Motors объявила о внедрении новой версии бортового радара, одной из главных особенностей которого стала способность «смотреть через» впереди идущий автомобиль, таким образом отслеживая и анализируя траектории движения как минимум двух автомобилей, едущих перед Tesla Model S или Model X.

Распознав опасную ситуацию впереди, автопилот включает экстренное торможение. Все это он способен сделать быстрее реакции человека.

Водитель электрокроссовера, загрузивший видео, подтвердил, что машина в данной ситуации автоматически притормозила быстрее, чем это успел сделать он сам.

Ранее глава Tesla Motors Илон Маск пообещал, что машины на умном автопилоте будут как минимум вдвое безопаснее, чем авто под управлением человека.