Toyota показала авто c искусственным интеллектом

Компания Toyota презентовала на международной выставке электроники CES 2017 концепт-кар Concept-i, который представляет собой ее видение будущего автомобильных технологий, передает Wired. Авто оснащено искусственным интеллектом и выглядит крайне футуристично.

Сообщается, что искусственный интеллект Yui, который получила машина, способен изучить качества характера своего владельца, после чего давать ему советы и подсказки, а также вести беседу. Более того, автомобили, оснащенные Yui, смогут «общаться» между собой.

Также

искусственный интеллект сможет ассистировать водителю, предотвращать аварийные ситуации, а при необходимости даже взять полное управление на себя.

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Концепт-кар оснащен бортовым компьютером, имеющим множество датчиков, а также камер. Они будут изучать как водителя, так и пассажиров, и выстраивать модель поведения Yui с ними.

Внешне Concept-i выглядит, действительно, как автомобиль будущего - его дизайн, внешний и внутренний, довольно необычен.

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