Назван лучший автомобиль года в Северной Америке

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На международном автосалоне в Детройте назвали лучший автомобиль года в Северной Америке. Им стал Chevrolet Bolt-EV от компании General Motors.

Электромобиль Chevrolet Bolt-EV в понедельник был признан лучшим автомобилем года в Северной Америке. Об этом было объявлено во время международного автосалона в Детройте . Ранее этот автомобиль был удостоен других почетных званий.

«Для нас большая честь, что Chevrolet Bolt-EV признали самым экологичным автомобилем, маркой года по версии журнала Motor Trend, и также, сегодня утром - автомобилем года в Северно й Америке. Спасибо!», - заявил Алан Бэйти, глава североамериканского подразделения General Motors.

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Одного заряда батарей Chevrolet Bolt-EV хватает на то, что бы проехать 380 километров. Это гораздо более высокий показатель, чем у представленных на рынке аналогов. Стоимость электромобиля в США составляет примерно 30 тысяч долларов.

Автосалон в Детройте пока что работает лишь для журналистов и бизнесменов. В субботу он откроет двери для всех желающих, и завершится 22 января.


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