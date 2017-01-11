Volkswagen выплатит США еще почти пять миллиардов

 

Фото: SAUL LOEB / AFP

Немецкий автоконцерн Volkswagen выплатит правительству США еще 4,3 миллиарда долларов. Об этом сообщила генеральный прокурор США Лоретта Линч на пресс-конференции в среду, 11 января.

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По ее словам, концерн признает свою вину и берет на себя ответственность за занижение показателей датчиков о выхлопах дизельных двигателей. С достижением этой договоренности будут прекращены все уголовно-правовые расследования, а также гражданские процессы о возмещении денежного ущерба.

Компания Volkswagen признает себя виновной в участии в заговоре по обману Соединенных Штатов и клиентов VW в США, а также в нарушении американского закона о чистоте воздуха, в импорте автомобилей с использованием фальшивых заявлений и препятствовании совершению правосудия. За это автопроизводитель выплатит 2,8 млрд долларов штрафа. Еще 1,5 млрд долларов Volkswagen выделит на компенсации по гражданским искам о нарушении законов об окружающей среде, финансах и таможне.

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Помимо этого Volkswagen согласился назначить независимого обозревателя для мониторинга соблюдения компанией законов и мер контроля в течение трех лет.

США обвиняют еще шесть менеджеров и сотрудников компании во лжи организациям-регуляторам в сфере экологии, в мошенничестве с использованием телекоммуникационных средств и уничтожении компьютерных файлов, содержавших улики.

VW отложил 18,2 миллиарда евро на последствия «дизельного скандала», но и их может не хватить. Большая часть этой суммы зарезервирована для компенсационных выплат американским клиентам и штрафов по гражданским искам.

Напомним, власти США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.

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