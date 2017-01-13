Парижская прокуратура начала расследование против Renault

 

Фото: Renault

Французские власти начали расследование в отношении автоконцерна Renault, заподозрив компанию в манипуляции данными о выхлопах автомобилей, сообщает Reuters.

Еще по этой теме

По данным источников агентства, этим делом в настоящее время занимаются три следователя парижской прокуратуры.

В начале 2016 года на ряде предприятий Renault прошли обыски в рамках расследования по делу о махинациях с вредными выбросами двигателей. Это привело к самому серьезному падению стоимости акций с 1999 года, которые за день подешевели на 23 процента. Компания потеряла 5,8 миллиарда евро (6,3 миллиарда долларов) рыночной стоимости.

Реклама

Автопроизводители оказались под пристальным вниманием властей после разразившегося вокруг немецкого концерна Volkswagen «дизельного скандала». В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США обвинило Volkswagen в фальсификации данных о реальном уровне вредных выбросов у двухлитровых дизельных двигателей. В управляющей электронике моторов применялось специальное программное обеспечение, в десятки раз занижающее количество выбросов диоксида азота при тестах.

В начале 2017 года VW согласовал с властями США сумму штрафа, которая составит 4,3 миллиарда долларов. Общая сумма компенсации автовладельцам и властям США, которую придется заплатить Volkswagen, составит около 14,7 миллиарда долларов.

Еще по этой теме
Volkswagen выплатит в США рекордные $14,7 млрд

Volkswagen выплатит в США рекордные $14,7 млрд

Американцы больше не увидят новых дизельных автомобилей Volkswagen

Американцы больше не увидят новых дизельных автомобилей Volkswagen

Дизельный скандал: Volkswagen заплатит 2 млрд долларов в Канаде

Дизельный скандал: Volkswagen заплатит 2 млрд долларов в Канаде


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 220000 EUR

reklama.vesti.lv

Небольшой сюрприз в шоколадке «Laima» Новости

Небольшой сюрприз в шоколадке «Laima»

Родители устроили фотосет с двойней, зная, что один умрет Wo&Men

Родители устроили фотосет с двойней, зная, что один умрет

Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки Wo&Men

Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки

Если вам когда-нибудь свяжут руки, этот трюк вас спасет! Wo&Men

Если вам когда-нибудь свяжут руки, этот трюк вас спасет!

Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку Wo&Men

Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку

Автоновости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 