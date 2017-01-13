Парижская прокуратура начала расследование против Renault

Французские власти начали расследование в отношении автоконцерна Renault, заподозрив компанию в манипуляции данными о выхлопах автомобилей, сообщает Reuters.

Еще по этой теме Volkswagen выплатит США еще почти пять миллиардов 11 января 2017 г.

По данным источников агентства, этим делом в настоящее время занимаются три следователя парижской прокуратуры.

В начале 2016 года на ряде предприятий Renault прошли обыски в рамках расследования по делу о махинациях с вредными выбросами двигателей. Это привело к самому серьезному падению стоимости акций с 1999 года, которые за день подешевели на 23 процента. Компания потеряла 5,8 миллиарда евро (6,3 миллиарда долларов) рыночной стоимости.

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Автопроизводители оказались под пристальным вниманием властей после разразившегося вокруг немецкого концерна Volkswagen «дизельного скандала». В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США обвинило Volkswagen в фальсификации данных о реальном уровне вредных выбросов у двухлитровых дизельных двигателей. В управляющей электронике моторов применялось специальное программное обеспечение, в десятки раз занижающее количество выбросов диоксида азота при тестах.

В начале 2017 года VW согласовал с властями США сумму штрафа, которая составит 4,3 миллиарда долларов. Общая сумма компенсации автовладельцам и властям США, которую придется заплатить Volkswagen, составит около 14,7 миллиарда долларов.

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