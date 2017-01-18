Четверо друзей проехали 12 стран Европы и Африки на ржавой «шестерке»

Жигули/иллюстративное фото
 

Жигули/иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Четверо жителей Томска совершили путешествие по Европе и Африке на ржавой машине ВАЗ-2106. Об этом в среду, 18 января, сообщает телеканал «360».

Молодые люди приняли участие в экспедиции Banjul Challenge на старых автомобилях. Они стартовали 23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге и за 15 дней проехали 12 стран.

Поездка завершилась Банжуле (Гамбия). В финале путешественники передали машину в дар жителям африканской страны, после чего улетели домой на самолете.

Реклама

За время экспедиции россияне столкнулись с трудностями. «В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. К концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах», — рассказал участник заезда Роман Крайнев.

Кроме того, на границе Сенегала россияне столкнулись с бандитами, однако все обошлось благополучно.

Еще по этой теме
Путешественник во времени раскрыл тайны будущего

Путешественник во времени раскрыл тайны будущего

Путешествие багажа в аэропорту показали на видео

Путешествие багажа в аэропорту показали на видео


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Salaspils pag., 15000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

"Вернуться на чужбину, где никто не позавидует из-за могилы?" Новости

"Вернуться на чужбину, где никто не позавидует из-за могилы?"

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет Wo&Men

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет

Латвийские чиновники засветились в «сексуальной» коррупции Новости

Латвийские чиновники засветились в «сексуальной» коррупции

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину Showbiz

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью Wo&Men

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью

Машины

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 