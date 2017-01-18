Четверо друзей проехали 12 стран Европы и Африки на ржавой «шестерке»

Четверо жителей Томска совершили путешествие по Европе и Африке на ржавой машине ВАЗ-2106. Об этом в среду, 18 января, сообщает телеканал «360».

Молодые люди приняли участие в экспедиции Banjul Challenge на старых автомобилях. Они стартовали 23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге и за 15 дней проехали 12 стран.

Поездка завершилась Банжуле (Гамбия). В финале путешественники передали машину в дар жителям африканской страны, после чего улетели домой на самолете.

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За время экспедиции россияне столкнулись с трудностями. «В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. К концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах», — рассказал участник заезда Роман Крайнев.

Кроме того, на границе Сенегала россияне столкнулись с бандитами, однако все обошлось благополучно.

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