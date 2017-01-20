Audi выпустила 8-миллионный автомобиль с полным приводом

Audi Q5
 

Audi Q5. Фото: Audi

Немецкий автопроизводитель Audi объявил о выпуске 8-миллионного автомобиля с полным приводом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Юбилейным стал экземпляр модели Audi Q5 2.0 TFSI quattro красного цвета (Garnet Red), собранный на новом заводе компании в Мексике. Технология quattro, представленная в 1980 году, сегодня используется в более чем 100 моделях Audi.

Система полного привода quattro входит в базовое оснащение Audi Q7, Audi A4 allroad quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi R8, всех версий S и RS, а также доступна в качестве опции для других моделей марки. По данным компании, в 2015 году 44 процента клиентов Audi по всему миру выбрали автомобили, оснащенные полным приводом. Первое место в этом списке принадлежит Audi Q5: объем продаж составил 262 000 единиц. Особой популярностью модели quattro пользуются в США, Канаде, России и в странах Ближнего Востока.

Реклама

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Счастливы врозь: Кончаловский удивил заявлением о жизни с женой Wo&Men

Счастливы врозь: Кончаловский удивил заявлением о жизни с женой

Такси, ремонт, любовник: СГД возьмет налоги с каждого за свое Новости

Такси, ремонт, любовник: СГД возьмет налоги с каждого за свое

До слез! Студенты создали, возможно, лучшую рекламу Adidas Showbiz

До слез! Студенты создали, возможно, лучшую рекламу Adidas

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов Showbiz

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов

Скандал: фото 15-летней дочери депутата нашли среди проституток Wo&Men

Скандал: фото 15-летней дочери депутата нашли среди проституток

Автомобили

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 