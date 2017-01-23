Вывезенный из СССР уникальный Mercedes продали за 6,6 миллиона долларов

На торгах аукционного дома Sotheby's, прошедших в Финиксе, штат Аризона, за 6,6 миллиона долларов был продан уникальный Mercedes-Benz 540 K Special Roadster. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Автомобиль был куплен в 1939 году берлинским арт-дилером Рольфом Хорном и собран по специальному заказу.

Кузов был изготовлен ателье Sindelfingen и отличается от остальных 24 выпущенных экземпляров модели 540 K Special Roadster. Считается, что представленный на аукционе экземпляр был последним в серии.

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После Второй мировой войны автомобиль был реквизирован советской администрацией Восточного Берлина и использовался ей до середины 1950-х.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт аукционного дома

Затем машина была приобретена советским коллекционером Артуром Лештиным, который, в свою очередь, продал ее в 1964 году аккредитованному в Москве шведскому журналисту Альфу Йоханссону. В 1967 году Йоханссон пересек за рулем этого автомобиля границу с Финляндией, после чего не вернул его в СССР.

В дальнейшем автомобиль хранился в экспозиции отеля-казино Imperial Palace в Лас-Вегасе, а затем в коллекции семьи Лайон в Калифорнии. Имя нового владельца машины не сообщается.

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