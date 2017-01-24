СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара

Компания Tesla начала оснащать свои электрокары - седан Model S и вседорожник Model X - 100-киловаттными батареями. Их мощь в сочетании с относительно невысоким потреблением энергии дают автомобилям самый большой запас хода, передает Top Speed.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Tesla, седан с батареей подобной мощности в состоянии преодолеть более 350 миль, что составляет почти 540 км.

Что касается внедорожника, то его показатели выросли до 475 км.

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Также сообщается, что стоимость Tesla Model S 100D и Model X 100D значительно ниже флагманских модификаций. Так, за базовый седан с 100-киловаттной батареей придется заплатить 95 800, в то время, как флагман обойдется на 39 500 долларов дороже.

По части внедорожника разница составит 37 тысяч долларов США.

Издание сообщает, что компания-производитель намерена и дальше работать над увеличением емкости батарей своих электрокаров. Большие надежды в настоящее время она возлагает на проект «Гигафабрика».

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