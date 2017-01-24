В Париже запустили автобусы без водителей

Электроавтобусы вмещают в себя до 12 человек.

Два беспилотных автобуса с электрическими двигателями запустили в столице Франции в качестве эксперимента. В случае успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт, сообщает Би-Би-Си.

Оба автобуса ходят по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц в 13-м округе Парижа. Двигаются они исключительно по выделенной линии, по которой не ходит другой транспорт.

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Каждый из автобусов вмещает до 12 человек. Он оснащен лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.

У автобусов нет не только водителя, но и ярко выраженной передней или задней части. Прибыв к месту назначения, он может, не разворачиваясь, сразу же двинуться обратно, подобно вагону фуникулера. В перспективе городские власти надеются заменить подобными автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города под Парижем с мегаполисом. Итоги эксперимента подведут через три месяца.

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