Volkswagen занял первое место по продажам в мире

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в 2016 году продал наибольшее количество машин в мире и обошел своего японского конкурента Toyota, пишет Bloomberg.

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Продажи японской компании выросли на 0,2% – до 10,17 млн автомобилей. Но показатели Volkswagen в 2016 году поднялись на 3,8% – до 10,3 млн машин.

Основной причиной того, что продажи Toyota оказались ниже, чем продажи Volkswagen, стали продажи за рубежом: на японскую компанию повлияло замедление продаж в США, а немецкий концерн увеличил продажи в Китае из-за снижения налогов.

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Как сообщалось, на прошлой неделе суд одобрил мировое соглашение Volkswagen с США. Немецкий концерн выплатит пострадавшим американским автодилерам около 1,6 млрд долларов в рамках урегулирования «дизельного скандала».

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