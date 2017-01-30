Volkswagen занял первое место по продажам в мире

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в 2016 году продал наибольшее количество машин в мире и обошел своего японского конкурента Toyota, пишет Bloomberg.
- Volkswagen выплатит США еще почти пять миллиардов 11 января 2017 г.
- Дизельный скандал: Volkswagen заплатит 2 млрд долларов в Канаде 20 декабря 2016 г.
- Американцы больше не увидят новых дизельных автомобилей Volkswagen 23 ноября 2016 г.
- Volkswagen представил свой самый большой кроссовер 28 октября 2016 г.
- Прибыль Volkswagen подскочила за 9 месяцев более чем на 48% 27 октября 2016 г.
- Volkswagen выплатит в США рекордные $14,7 млрд 26 октября 2016 г.
- Volkswagen выплатит 175 млн долларов засудившим его в США адвокатам 17 октября 2016 г.
Продажи японской компании выросли на 0,2% – до 10,17 млн автомобилей. Но показатели Volkswagen в 2016 году поднялись на 3,8% – до 10,3 млн машин.
Основной причиной того, что продажи Toyota оказались ниже, чем продажи Volkswagen, стали продажи за рубежом: на японскую компанию повлияло замедление продаж в США, а немецкий концерн увеличил продажи в Китае из-за снижения налогов.
Как сообщалось, на прошлой неделе суд одобрил мировое соглашение Volkswagen с США. Немецкий концерн выплатит пострадавшим американским автодилерам около 1,6 млрд долларов в рамках урегулирования «дизельного скандала».Еще по этой теме