Aston Martin показала новую голубую мечту - кабриолет, «летающий» со скоростью 323 км/ч

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Британская марка Aston Martin представила открытую версию купе Vanquish S - Vanquish S Volante. Красивая и шустрая новинка поступит в продажу уже весной.

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Под капотом автомобиля расположен 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 603 лошадиные силы и крутящим моментом 630 ньютон-метров. Такая версия будет доступна только в Британии и Европе, а на других рынках Vanquish S Volante будет 588-сильным.

В любом из вариантов агрегат работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом», передает Сarscope.

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С нуля до 100 км/ч машина разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 323 км/ч.

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Кузов автомобиля изготовлен из алюминия и углеродного волокна. В оснащении кабриолета предусмотрены 20-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета, биксеноновые фары головного света, светодиодные задние фонари, отделка салона алькантарой, мультимедийная система с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, акустика с 13 динамиками и многое другое.

Как сообщает Jalopnik, новинка поступит в продажу в апреле этого года и будет стоить 315 775 долларов.

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