Google назвал самую популярную марку авто

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Обнародован рейтинг самых популярных автомобильных марок по версии поисковика Google. Как свидетельствуют данные исследования компании Quickco, лидером ушедшего года стала Toyota.

Этот автомобильный бренд оказался на первом месте в 74-х странах мира, и в частности, в Австралии, США, Китае, Центральной Африке, Гренландии и других.

Второе место заняла BMW, которая оказалась наиболее популярной в Германии, Польше, Бельгии, Хорватии, Австрии, Норвегии и Украине.

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На третьем месте расположилась Hyundai, которую чаще других запрашивали жители Индии и России.

Также вошли в ТОП-10 автопроизводители Honda, Volvo, Fiat, а кроме того - Volkswagen, который стал мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году.


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