25 самых дорогих машин, которые в прошлом году купили латвийские компании

Вопреки хрестоматийной фразе Остапа Бендера, автомобиль – не только средство передвижения, но и роскошь. Это доказывает список 25 самых дорогих автомобилей, которые в прошлом году приобрели латвийские компании. Его опубликовал портал Pietiek.com со ссылкой на Dienas Bizness.

DB традиционно обобщил данные CSDD о 25 самых дорогих автомобилях класса люкс, которые в прошлом году для своих или хозяйственных нужд приобрели латвийские предприятия. Среди этих автомобилей – Bentley 2016 года выпуска, Porsche 911 Turbo также 2016 года выпуска и того же года выпуска BMW 640D xDrive.

Один из банков в Латвии приобрел Mercedes Benz S600 Maybach 2016 года выпуска стоимостью от 189 тыс. евро. Незнающий разницу в потоке машин не отличит версию Maybach от стандартного Mercedes-Benz класса S, поэтому этот лимузин выбирают те, кто не хочет быть слишком заметным.

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1. ООО «Tolmets» купило Bentley Bentayga 2016 года выпуска (цена от 200 тысяч евро).

2. ООО «Luxurnet» – Lamborghini Huracan 2015 года выпуска (цена от 191 тысячи евро).

3. АО «Rietumu Banka» – Mercedes Benz S600 Maybach 2016 года выпуска (цена от 189 тысяч евро).

4. ООО «Fas Lain» - Mercedes Benz S63 AMG 4MATIC 2015 года выпуска (цена от 156 тысяч евро).

5. ООО «Union Textiles» – Porsche 911 Turbo 2016 года выпуска (цена от 150 тысяч евро).

6. АО «Olainfarm» взяло в лизинг BMW Alpina B7 Biturbo Allrad 2016 года выпуска (цена от 149 тысяч евро).

7. ООО «IT System Solutions» взяло в лизинг Lexus LS 600H 2016 года выпуска (цена от 137 тысяч евро).

8. ООО «Daltom» – Porsche Panamera GTS 2016 года выпуска (цена от 126 тысяч евро).

9. ООО «Prime Select» взяло в лизинг BMW 750LD xDRIVE 2015 года выпуска (цена от 124 тысяч евро).

10. ООО «Forum Auto» взяло в лизинг Cadillac Escalade 2016 года выпуска (цена от 117 тысяч евро).

11. ООО «Klauğu muiža» – Mercedes Benz S500 4MATIC 2016 года выпуска (цена от 100 тысяч евро).

12. АО BMGS – взяло в лизинг BMW 740D xDRIVE 2016 года выпуска (цена от 109 тысяч евро).

13. ООО «Telebaltics» – BMW 640D xDRIVE 2016 года выпуска (цена от 102 тысяч евро).

14. ООО «Pauls Konsults» – Porsche Cayenne 2016 года выпуска (цена от 102 тысяч евро).

15. ООО «Hofflingers» – BMW 730D xDRIVE 2016 года выпуска (цена от 100 тысяч евро).

16. ООО «Joži» взяло в лизинг Porsche 911 Carrera S 2016 года выпуска (цена от 97 тысяч евро).

17. ООО «Bankon» – BMW X6 M 2016 года выпуска (цена от 94 тысяч евро).

18. ООО «Ogres Prestižs» – Land Rover Range Rover 2016 года выпуска (цена от 90 тысяч евро).

19. ООО «Madara Cosmetics» взяло в лизинг Audi A7 Sportback 2016 года выпуска (цена от 85 тысяч евро).

20. ООО «JJK Auto» взяло в лизинг Lexus LX570 2016 года выпуска (цена от 85 тысяч евро).

21. ООО «Eiroplasts» взяло в лизинг Jaguar F Type 2016 года выпуска (цена от 85 тысяч евро).

22. ООО «Sogtrans» – Porsche Cayman GT4 2016 года выпуска (цена от 85 тысяч евро).

23. ООО «Riot Engineering» – Tesla Model X 2016 года выпуска (цена от 83 тысяч евро).

24. ООО AKZ – Porsche Cayenne S 2016 года выпуска (цена от 80 тысяч евро).

25. ООО «Bruja» взяло в лизинг Maserati Levante Diesel 2016 года выпуска (цена от 70 тысяч евро).

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