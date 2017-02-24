В США назвали самые надежные автомобили

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Согласно рейтингу J.D. Power, лидером является японский бренд Lexus.

Обнародован рейтинг надежности автомобилей, составленный авторитетной компанией J.D. Power. По мнению экспертов компании, лидерами являются автомобили бренда Lexus, передает CNET.

Сообщается, что в основе рейтинга - результаты исследования Vehicle Dependability Study (VDS) за 2017 год, в ходе которого были опрошены 35 тысяч американских владельцев автомобилей.

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На втором месте оказался Porsche, а замкнул тройку лидеров автомобиль Toyota.

В ТОП-10 были включены Buick, Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Chevrolet, а также Honda и Jaguar.

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