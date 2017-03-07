Audi анонсировал серийный выпуск машин без водителей

Владельцы бизнес-седанов, привыкшие передвигаться с водителем, готовы довериться технологиям и пересесть на автомобили без руля. Об этом рассказал глава подразделения компании Audi в России Любомир Найман. Он сослался на исследование, согласно которому 80 процентов опрошенных могут себе представить, что их будет возить машина без шофера.

«Сейчас мы уже освоили технологию, которая позволяет машине двигаться самостоятельно 45 секунд на скорости до 80 километров в час», — отметил Найман. «Audi уже готова выпускать автомобили, которые могут ездить без руля. В США сейчас проходят испытания.

Скорее всего первой моделью, которая сможет ездить без руля, станет Audi A8»,

— добавил он.

Он подчеркнул, что главная проблема для реализации этой технологии — отсутствие единого законодательства. «Наша задача сейчас — узнать, какие законы в какой стране работают, чтобы наши машины без руля были легитимны по всеми миру. Технически мы готовы: мы создали автомобиль, которому не нужен водитель. Но кто будет отвечать в случае дорожного инцидента?» — посетовал Найман, добавив, что в серию «самоподруливающее» авто Audi готова выпустить в ближайшие год-два.

Реклама

Глава марки уточнил, что

описываемая технология не увеличит стоимость моделей, в которых она будет применяться.

«Это только электроника, камеры по периметру машины» — подчеркнул Найман.

Впервые о выпуске машин без руля Найман говорил еще в сентябре 2016 года во время автосалона в Париже. Тогда он подчеркнул, что пока это стратегический вопрос, который еще должен получить практическое воплощение.

Еще по этой теме