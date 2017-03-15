 

Фото: www.bugattininiette.com

Лакомый кусочек для всех любителей Bugatti! Автоконцерн совместно с американской верфью Palmer Johnson представили яхту Niniette 66. Примечательно, что в дизайне она повторяет облик автомобиля Bugatti Chiron, а выпущено ее всего 66 экземпляров.

Корпус 66-футовой яхты создан из титана и обшит углеродным волокном. Внешне она, как и было задумано, во многом перекликается с суперкаром Bugatti Chiron. Максимум она может разогнаться до 44 узлов (около 80 км/ч). Но это, конечно, не главное.

Изюминкой, да еще какой, является начинка транспортного средства: на яхте есть джакузи, зона барбекю, бар и много другое, палуба выполнена из мореного дуба и кожи.

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Стоимость яхты пока не названа, однако по предварительным оценкам она может составить 2,2 миллиона долларов. Стоит ли она этих денег? Посмотрите сами:

Bugatti Niniette 66

Фото: Bugatti Niniette 660


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