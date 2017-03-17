В Латвии создан мотоцикл с уникальным дизайном Night Nomad

С 24 по 26 марта на выставке «Отдых и спорт 2017» на Кипсале вместе с мотоциклами, квадрациклами, лодками, яхтами и велосипедами можно увидеть и эксклюзивный созданный в Латвии мотоцикл «Night Nomad». Примечательно, что этот экземпляр попал даже в передачи Discovery Channel о тюнинге!

Отметим, что впечатляющая переделка была проедена в единственной мастерской по профессиональному дизайну мотоциклов «Metalhammers» во главе с дизайнером Юханом Лосоп или Александром Блументалем.

В основе дизайна мотоцикла лежит Harley Davidson 2012 года модели Road Glide.

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Мотоцикл действительно впечатляет. Впрочем, смотрите сами: