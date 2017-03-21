Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

С 1 марта официально можно менять зимние шины на летние (а до 1 мая – шипованные). Отслужившие покрышки можно сдать в утиль, причем абсолютно бесплатно. В Риге есть места, где не только заберут «резину», но и переработают ее самым безопасным способом.

Отработавшие свое покрышки считаются вредными отходами – их период естественного разложения чрезвычайно велик. При этом одна тонна покрышек занимает примерно 17 кубометров пространства, поэтому их хранение создает проблему. Шины не рекомендуется утилизировать на свалках, поскольку их форма такова, что позволяет сохраняться воздуху внутри, что делает перевернутую покрышку «плавающей». В результате, она может со временем «всплыть», нарушив верхний слой почвы.

Шины следует сдавать на переработку. При их дроблении получается резиновый порошок, который позже используется в производстве новых изделий. Он также может быть использован в строительстве, для производства разных ковриков, буферов и подставок. Даже целым или кускам шин можно найти применение – например, использовать в качестве защитного барьера для смягчения ударов и т.п. В Риге есть как минимум 10 пунктов бесплатного приема покрышек.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Более детальную информацию можно получить на сайте Zaļa josta

Внимание! Каждый житель за один раз может сдать не более четырех покрышек c одного транспортного средства.

Рига, улица Мукусалас, 78 (LUKOIL DUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, улица Дунтес, 13 (SN Gāze GUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, ТЦ Spice, улица Лиелирбес, 29 – Вт, Чт, Пт с 15:00 – 19:00, Ср с 9:00 – 13:00, Сб с 9:00 – 14:00, Пн, Вск – закрыто;

Рига, ТЦ Mols, улица Краста, 46 – Вт, Чт, Пт с 15:00 – 19:00, Ср с 9:00 – 13:00, Сб с 9:00 – 14:00, Пт, Вс – закрыто;

Рига, улица Твайка, 39 (Eko osta) – по рабочим дням с 9:00 – 17:00;

Рига, улица Виеталвас, 5 – по рабочим дням с 8:00 – 16:30;

Рига, Виенибас гатве, 115a (заправочная станция Latvijas Nafta) – каждый день с 9:00 – 19.00;

Рига, улица Г. Астрас, 7 (LUKOIL DUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, улица Эммас, 45 (LUKOIL DUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, улица Циема, 5 (Eko Gāze GUS) – каждый день с 9:00 – 19:00.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 136000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Как сделать женщине хорошо Wo&Men

Как сделать женщине хорошо

Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии Showbiz

Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Швейцарии

Юрмала продолжает удивлять: пописать стоит дороже, чем кофе Новости

Юрмала продолжает удивлять: пописать стоит дороже, чем кофе

Ученые предостерегают: не ложитесь спать с мокрыми волосами Wo&Men

Ученые предостерегают: не ложитесь спать с мокрыми волосами

Трамп описал Путина двумя словами Новости

Трамп описал Путина двумя словами

Автоновости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
HR MANAGER
HR MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 