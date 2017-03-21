С 1 марта официально можно менять зимние шины на летние (а до 1 мая – шипованные). Отслужившие покрышки можно сдать в утиль, причем абсолютно бесплатно. В Риге есть места, где не только заберут «резину», но и переработают ее самым безопасным способом.

Отработавшие свое покрышки считаются вредными отходами – их период естественного разложения чрезвычайно велик. При этом одна тонна покрышек занимает примерно 17 кубометров пространства, поэтому их хранение создает проблему. Шины не рекомендуется утилизировать на свалках, поскольку их форма такова, что позволяет сохраняться воздуху внутри, что делает перевернутую покрышку «плавающей». В результате, она может со временем «всплыть», нарушив верхний слой почвы.

Шины следует сдавать на переработку. При их дроблении получается резиновый порошок, который позже используется в производстве новых изделий. Он также может быть использован в строительстве, для производства разных ковриков, буферов и подставок. Даже целым или кускам шин можно найти применение – например, использовать в качестве защитного барьера для смягчения ударов и т.п. В Риге есть как минимум 10 пунктов бесплатного приема покрышек.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Более детальную информацию можно получить на сайте Zaļa josta

Внимание! Каждый житель за один раз может сдать не более четырех покрышек c одного транспортного средства.

Рига, улица Мукусалас, 78 (LUKOIL DUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, улица Дунтес, 13 (SN Gāze GUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, ТЦ Spice, улица Лиелирбес, 29 – Вт, Чт, Пт с 15:00 – 19:00, Ср с 9:00 – 13:00, Сб с 9:00 – 14:00, Пн, Вск – закрыто;

Рига, ТЦ Mols, улица Краста, 46 – Вт, Чт, Пт с 15:00 – 19:00, Ср с 9:00 – 13:00, Сб с 9:00 – 14:00, Пт, Вс – закрыто;

Рига, улица Твайка, 39 (Eko osta) – по рабочим дням с 9:00 – 17:00;

Рига, улица Виеталвас, 5 – по рабочим дням с 8:00 – 16:30;

Рига, Виенибас гатве, 115a (заправочная станция Latvijas Nafta) – каждый день с 9:00 – 19.00;

Рига, улица Г. Астрас, 7 (LUKOIL DUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, улица Эммас, 45 (LUKOIL DUS) – каждый день с 9:00 – 19:00;

Рига, улица Циема, 5 (Eko Gāze GUS) – каждый день с 9:00 – 19:00.