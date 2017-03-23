В Риге покажут самый высокий и длинный мотоцикл в Европе

 

Фото: Пресс-фото

С 24 по 26 марта на Кипсале состоится выставка «Мотоцикл 2017». Изюминка выставки = построенный в Латвии самый высокий и длинный шоу-байк Европы – его высота 1,85 м, а длина ­– 3,25 м.

Идея создания мотоцикла с рекордными габаритами принадлежит мастеру металлообработки Гинтсу Эглитису и воплощена в жизнь в мастерской «Tērauda darbnīcā». Гинтс зарабатывает на жизнь сварочными работами, но его сердце с 10-летнего возраста принадлежит мотоциклам. «Пару лет назад, увидев в фейсбуке внушительные байки, переоборудованные лучшими в мире мастерами мотоциклетного тюнинга – японцами, я загорелся идеей создать нечто подобное и доказать, что и в Латвии это возможно!» – говорит Гинтс Эглитис.

В груди впечатляющего железного коня бьется сердце американского байка Harley-Davidson Evolution 1991 года. Мотоцикл украшен аэрографическими рисунками Александра Курочкина, кожаным седлом и вместительным дорожным кофром работы кожевенных дел мастера Ренара Бабурса (Re.Baburs.Design). «Нашей главной задачей было снять все лишнее, максимально облегчить мотоцикл и сделать его ремонтопригодным. Мы создавали его как произведение искусства, в чем-то даже идя наперекор законам физики, что стало возможным за счет современных материалов. И в то же время он функционален и способен ездить по дорогам», рассказывает Гинтс Эглитис.

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Построенный в Латвии мотоцикл впервые был представлен публике в прошлом году на Custom Show в финском городе Турку, где занял 3-е место. Между прочим, это не единственное творение Гинтса Эглитиса, высоко оцененное в кругах знатоков. Его мотоциклы не раз украшали страницы «библии» байкеров – журнала «V8-Magazine» и «Amerikan Rauta».

Время работы выставок:

24, 25 марта 10.00–19.00
26 марта 10.00–17.00

Билеты:
Детям до 7 лет вход бесплатный!
Взрослым – 5,00 EUR
Пенсионерам, инвалидам, студентам – 3,50 EUR
Детям от 8 до 18 лет – 3,00 EUR
Особо дружественное предложение семьям (семейный билет) – 13,00 EUR
(2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 ребенка)


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