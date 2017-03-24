Новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Электроседан Model 3, продажи которого компания Tesla намерена начать позже в этом году, будет самым безопасным автомобилем в мире, говорится в аналитической записке эксперта банка Morgan Stanley Адама Джонаса.

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Reuters

Электроседан Model 3, продажи которого компания Tesla намерена начать позже в этом году, будет самым безопасным автомобилем в мире, говорится в аналитической записке эксперта банка Morgan Stanley Адама Джонаса.

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По оценкам его организации, благодаря своему аппаратному и программному обеспечению новый электрокар Tesla будет в 10 раз безопаснее, чем среднестатистический автомобиль, представленный сегодня на рынке.

У грядущей новинки будет на 90% меньше шансов стать причиной ДТП со смертельным исходом.

Это может привести к устареванию подержанных автомобилей и кардинально повлиять на страховую отрасль, говорится в записке эксперта, которую цитирует Fortune.

Важным преимуществом продукции Tesla является то, что в ее автопилот внедрен алгоритм группового обучения автомобилей, бортовые компьютеры которых обмениваются друг с другом информацией о разнообразных дорожных ситуациях. Таким образом, новый автомобиль, только что спустившийся с конвейера, располагает водительским опытом всего флота автомобилей Tesla, проехавших уже десятки миллионов миль.

По оценкам Morgan Stanley, ввиду роста автопарка Tesla в течение следующих 15 месяцев электромобили компании смогут удвоить показатель «накатываемых» в день миль с текущих 5 млн.

А к 2030 году все автомобили Tesla будут совокупно набирать в день порядка 400 млн миль, что примерно вчетверо больше, чем сегодня проезжают все автомобили из таксопарка Uber, передает MarketWatch.

При этом, как прогнозируют в Morgan Stanley, самым продаваемым автомобилем Tesla может стать не седан Model 3, а малогабаритный внедорожник Model Y, который компания выпустит, вероятно, уже в следующем году.

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