В Латвию прибыл Q7, способный проехать на полном баке 1410 км

 

Фото: Publicitātes foto

В Латвию прибыл первый в мире plug-in гибридный кроссовер с дизельным двигателем и приводом quattro. Это - полноразмерный SUV Audi Q7 e-tron, способный с полным баком и заряженными батареями проехать до 1410 километров. Комбинированный выброс CO2 автомобиля - 48-50 г/км, а официальное потребление топлива - менее 2 литров на 100 км.

Автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем мощностью 258 лошадиных сил и электромотором максимальной мощностью 94 киловатта или 127 лошадиных сил. Машина разгоняется до сотни за 6,2 секунды, а максимально развивает 230 км/час, причем на электромоторе можно разогнаться до 135 км/час.

Литий-ионные аккумуляторы Audi Q7 e-tron quattro можно зарядить несколькими способами. Для быстрой зарядки можно использовать особые станции быстрой зарядки или индустриальные розетки. Аккумулятор возможно зарядить за 2,5 часа, используя питание высокого напряжения. Если заряжать при помощи бытовой розетки, то на это потребуется 8 часов. Аккумуляторы частично заряжаются и во время езды.

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Фото: Publicitātes foto

Впрочем, это не полный список преимуществ автомобиля. Однако за «начинку» придется заплатить - цена базовой версии Audi Q7 e-tron в Латвии составляет 82 700 евро.

Audi Q7 e‑tron 3.0 TDI quattro

Фото: Audi Q7 e‑tron 3.0 TDI quattro0


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