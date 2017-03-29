Кроссовер Tesla устроил небольшое ДТП, вспугнув полицейского

В полицейский мотоцикл в Финиксе, столице штата Аризона, на прошлой неделе врезался электрокроссовер Tesla Model X. Автомобиль двигался на небольшой скорости, поэтому мотоциклист в погонах не пострадал, дело на водителя авто заводить не планируется, сообщает USA Today.

По словам офицера, он остановился на мотоцикле у светофора, в это время сзади подъехал автомобиль Tesla.

Притормозив на несколько мгновений, автомобиль вдруг продолжил ехать вперед - полицейский увидел это, успел спрыгнуть с мотоцикла и отскочить. Автомобиль ударил упавший байк. Полицейский уточнил, что электрокар двигался со скоростью около 5 км/ч, поэтому мотоцикл не пострадал.

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Водитель Tesla сообщил полиции, что автомобиль во время инцидента находился в режиме автопилота,

однако следователи эту информацию проверить не смогли. Столкновение было таким незначительным, что какого-либо штрафа и дальнейшего расследования оно не предполагает. Как отметили в полиции, они бы вообще не обратили внимание на этот инцидент, не будь среди его участников офицера.

В компании Tesla комментировать этот случай не стали.

Напомним, в январе власти США завершили расследование первого смертельного ДТП с автомобилем Tesla, придя к выводу, что в той аварии был виноват человек, а не автопилот, как предполагалось ранее.

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