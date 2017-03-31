Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль в час

 

Фото: скриншот видео

Таинственный гонщик из популярного телешоу Top Gear по имени Стиг, традиционно скрывающий свое лицо под непроницаемым шлемом, установил мировой рекорд скорости на бамперном автомобиле, который обычно применяется в ярмарочных аттракционах.

По результатам двух заездов на взлетной полосе аэродрома Бентуотерс в британском Саффолке тест-пилот разогнал модифицированную игрушечную машинку до средней скорости 100,366 миль в час (164,475 км/ч).

Перед заездом известный изобретатель Колин Ферз оснастил бамперный автомобиль 101-сильным мотоциклетным двигателем Honda объемом 600 кубических сантиметров. На разработку модификаций ушло более трех недель, сообщает The Telegraph.

Реклама

До апгрейда машинка могла похвастаться средней скоростью 5 миль в час.

За установлением рекорда, который был приурочен к выходу очередного сезона телешоу Top Gear, проследили представители Книги рекордов Гиннесса.




Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть Wo&Men

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть

21-летняя красавица-модель найдена мертвой Wo&Men

21-летняя красавица-модель найдена мертвой

Британка создала уникальную серию фото секс-работниц Wo&Men

Британка создала уникальную серию фото секс-работниц

51-летняя Безрукова вышла в свет с молодым актером Showbiz

51-летняя Безрукова вышла в свет с молодым актером

Трагическое ДТП под Елгавой: машина была без техосмотра Новости

Трагическое ДТП под Елгавой: машина была без техосмотра

Автомобили

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 