Пилот шоу Top Gear разогнал аттракционный автомобиль до ста миль в час

Таинственный гонщик из популярного телешоу Top Gear по имени Стиг, традиционно скрывающий свое лицо под непроницаемым шлемом, установил мировой рекорд скорости на бамперном автомобиле, который обычно применяется в ярмарочных аттракционах.

По результатам двух заездов на взлетной полосе аэродрома Бентуотерс в британском Саффолке тест-пилот разогнал модифицированную игрушечную машинку до средней скорости 100,366 миль в час (164,475 км/ч).

Перед заездом известный изобретатель Колин Ферз оснастил бамперный автомобиль 101-сильным мотоциклетным двигателем Honda объемом 600 кубических сантиметров. На разработку модификаций ушло более трех недель, сообщает The Telegraph.

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До апгрейда машинка могла похвастаться средней скоростью 5 миль в час.

За установлением рекорда, который был приурочен к выходу очередного сезона телешоу Top Gear, проследили представители Книги рекордов Гиннесса.





