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Компания Subaru рассекретила внешний вид универсала Outback 2018, презентация которого состоится летом этого года в Нью-Йорке, передает Car and Driver.

Автомобиль получил новую решетку радиатора с одной хромированной полосой на высоте логотипа, другие фары головного света, а также наружные зеркала и передний бампер, которые имеет более массивные вставки в нижней части.

Также Outback 2018 оснащен более толстыми стеклами для лучшей шумоизоляции.

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Новинка имеет улучшенную мультимедийную систему с дисплеем диагональную 6.5 или 8 дюймов, новый блок климат-контроля и улучшенные материалы отделки.

Моторная гамма представлена оппозитной «четверкой» объемом 2.5 л (175 л.с.) и шестицилиндровым агрегатом объемом 3.6 л (256 л.с.).


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