Садись, прокачу с ветерком: в Грузии заработало авиатакси

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Начиная с 5 апреля туристы и местные жители могут пользоваться услугами грузинской гостиничной компании Adjara Group Hospitality, которые в этом году запустила первое в стране авиатакси - сообщает портал Lenta.ru.

Авиатакси будет перевозить путешественников на американском турбовинтовом Beechcraft King Air, рассчитанном на пятерых пассажиров. Самолет будет курсировать между аэропортом Тбилиси и всеми другими воздушными гаванями Грузии. Он также будет совершать зарубежные перелеты, в частности, в Ереван, Баку, Стамбул, Трабзон (Турция) и другие города. Пассажирам достаточно прибыть за 10-15 минут до отправления, чтобы разобраться с необходимыми формальностями.

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