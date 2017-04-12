Как важно иногда потерять ключи от машины...

Mercedes-Benz SL500
 

Mercedes-Benz SL500. Фото: Publicitātes foto

Богатая жительница Лондона в 1996 году получила сказочный подарок - ярко-красный Mercedes-Benz SL500. Дама проехала на машине всего 80 миль, после чего оставила его в гараже в центральной части города и потеряла ключи. С того момента немецким родстером не пользовались и он остается действительно ценным транспортным средством.

С того момента, как хозяйка машины потеряла ключи, прошел 21 год. Благодаря этому обстоятельству, стоимость подготовленной к аукциону машины куда больше, чем если бы она была пользованная. Международный аукционный дом Coys решил, что на летнем аукционе классических машин новый родстер Mercedes-Benz удастся продать за 55 тысяч фунтов.

Как отметил исполнительный директор Coys Крис Рутледж, если бы ключи не пропали и на машине ездили, то ее стоимость бы составляла от 5 до 7 тысяч фунтов.

Фото: Publicitātes foto

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