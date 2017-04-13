Subaru представил семиместный кроссовер Ascent

На автосалоне в Нью-Йорке компания Subaru представила свой новый семиместный кроссовер Ascent. Автомобиль станет преемником Subaru Tribeca и появится в 2018 году, передает CNET.

Сообщается, что кроссовер получил довольно крупные габариты - он достигает 5050 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1840 мм в высоту. При этом его колесная база составляет 2970 мм.

Автомобиль получил яркий дизайн с четко выраженными крыльями и выштамповками на боковых сторонах.

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Фото: AP/Scanpix

В интерьере производитель использовал алюминий и кожу. Автомобиль оснащен виртуальной панелью приборов, а также двумя дисплеями на центральной панели.

По словам производителя, новинка укомплектована полностью новым оппозитным турбомотором. Предполагается, что машина также получит бесступенчатый вариатор CVT Lineartronic и постоянный полный привод.

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