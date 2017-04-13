Ребенок научился водить машину благодаря YouTube и отвез сестру в «McDonald's»

Восьмилетний ребенок научился водить машину по обучающим видео на YouTube, а затем отвез свою сестру в «Макдоналдс» - рассказывает портал Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Когда отец рано ушел спать, а мать задремала на диване, восьмилетний мальчик и его четырехлетняя сестра пробрались в гараж и взяли автомобиль.

По словам очевидцев, дети проехали на машине более полутора километров, а также они утверждают, что ребенок соблюдал все правила дорожного движения.

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Полиции мальчик рассказал, что научился всему благодаря YouTube.

Ко времени прибытия стражей порядка брат и сестра успели съесть по чизбургеру, а затем их отвезли домой.

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