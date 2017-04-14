В Дании расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр

Посетителям музея в Дании дали поцарапать Lamborghini стоимостью за $170 тысяч. Этот перфоманс проходил в Музее изящных искусств в Орхусе и назывался «Ни один человек не является островом».

Любой желающий мог нацарапать на спорткаре Lamborghini Gallardo все что угодно. Как передает The Daily Mail, посетители музея с энтузиазмом откликнулись на необычное предложение.

Большинство людей нацарапали на кузове имена, даты, признания в любви. Один из авторов этой идеи — норвежский художник Долк Лундгрен — отметил, что автомобиль превратился в законченное произведение искусства и никогда не будет покрашен.

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Посетителям музея разрешили расцарапать Lamborghini за $170 тыс. #lamborghini #бабло #музеи A post shared by Алексей Холкин (@alekshud) on Apr 14, 2017 at 4:45am PDT

По словам художника, каждое действие человека оставляет след в обществе, при этом никто не остается нетронутым, поскольку даже незначительный поступок оказывает влияние на картину в целом.

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