В Дании расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Посетителям музея в Дании дали поцарапать Lamborghini стоимостью за $170 тысяч. Этот перфоманс проходил в Музее изящных искусств в Орхусе и назывался «Ни один человек не является островом».

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Любой желающий мог нацарапать на спорткаре Lamborghini Gallardo все что угодно. Как передает The Daily Mail, посетители музея с энтузиазмом откликнулись на необычное предложение.

Большинство людей нацарапали на кузове имена, даты, признания в любви. Один из авторов этой идеи — норвежский художник Долк Лундгрен — отметил, что автомобиль превратился в законченное произведение искусства и никогда не будет покрашен.

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По словам художника, каждое действие человека оставляет след в обществе, при этом никто не остается нетронутым, поскольку даже незначительный поступок оказывает влияние на картину в целом.

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