Opel показал свой самый большой кроссовер

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Компания Opel показала свой новый кроссовер Grandland X, презентация которого ожидается в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте, передает Autocar.

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Кроссовер создан на платформе нового Peugeot 3008. В плане дизайна автомобиль много взял от Crossland X, однако его габариты значительно крупнее.

По части характеристик известно, что новинка укомплектована мультимедиа с сенсорным экраном, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

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Среди доступных для водителя опций: функция обнаружение пешеходов, адаптивный круиз-контроль, а также система экстренного торможения и другие.

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Технические характеристики производитель разглашать не спешит. Однако предполагается, что кроссовер в базовой версии получит 1,5-литровый бензиновый двигатель. Топовая модификация будет оснащена 2-литровым дизельным агрегатом. Предлагаться авто будет с передним приводом.

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