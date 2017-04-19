Opel показал свой самый большой кроссовер

Компания Opel показала свой новый кроссовер Grandland X, презентация которого ожидается в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте, передает Autocar.
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Кроссовер создан на платформе нового Peugeot 3008. В плане дизайна автомобиль много взял от Crossland X, однако его габариты значительно крупнее.
По части характеристик известно, что новинка укомплектована мультимедиа с сенсорным экраном, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Cloaked for now, unveiled soon! Stay tuned for the brand-new #Grandland X, the latest member of our #Opel X-family. \KTN pic.twitter.com/Mp1xb3JhSP— Karl-Thomas Neumann (@KT_Neumann) 18 апреля 2017 г.
Среди доступных для водителя опций: функция обнаружение пешеходов, адаптивный круиз-контроль, а также система экстренного торможения и другие.
What a view! With the bold design of the new #Opel #Grandland X, you’ll leave a powerful impression. #IAA pic.twitter.com/moIJjSDqPN— Opel (@Opel) 19 апреля 2017 г.
Технические характеристики производитель разглашать не спешит. Однако предполагается, что кроссовер в базовой версии получит 1,5-литровый бензиновый двигатель. Топовая модификация будет оснащена 2-литровым дизельным агрегатом. Предлагаться авто будет с передним приводом.Еще по этой теме