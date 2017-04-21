Tesla отзывает 53 тыс. моделей S и X из-за проблем со стояночным тормозом

Американская компания Tesla объявила об отзыве 53 тыс. автомобилей Model S и Model X из-за выявленных в данных моделях проблем со стояночным тормозом.

Еще по этой теме Tesla официально стала самой дорогой автокомпанией США 11 апреля 2017 г.

Как сообщает агентство Reuters, отзыв касается автомобилей, произведенных в период с февраля по октябрь 2016 года. Данные машины могут содержать механизм, который мог быть изготовлен неправильно сторонним поставщиком Tesla.

«Tesla обнаружила потенциальную производственную проблему с электрическими стояночными тормозами, установленными на некоторых моделях Model S и Model X, что может препятствовать работе тормоза. Мы не считаем, что этот вопрос может привести к проблемам с безопасностью наших клиентов, и мы не знаем ни об одной аварии или травме, связанной с этим. Однако, чтобы быть осторожными, мы заменяем эти части, чтобы не возникало никаких проблем», - говорится в сообщении компании.

Реклама

«Если у вас есть автомобиль Tesla, который был произведен в этот период, мы вскоре отправим вам официальное уведомление об отзыве по почте, в котором будет информация о том, как заменить стояночные тормоза. Между тем, вполне безопасно продолжать регулярное использование вашего автомобиля», - сообщила компания.

Компания Tesla была основана в 2003 году, как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале 2017 года она стала именоваться просто Teslа.

Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. Выручка компании по итогам 2016 года составила $7 млрд.

Еще по этой теме