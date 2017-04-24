Составлен топ самых угоняемых авто в Латвии! Кто же лидирует?

BMW 3.sērijas sedans (E90)
 

BMW 3.sērijas sedans (E90). Фото: BMW

С 1 января по 31 марта текущего года Госполиция получила информацию о 216 угнанных автомашинах, 89 из которых найдены.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции, в последние годы угонов становится меньше, но в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года их количество немного возросло - на 6%.

Годом ранее с января по март было угнано 203 автомашины.

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Угонщики предпочитают автомашины марки «BMW» начиная с 2007 года выпуска. В прошлом году таких автомашин было угнано 25, в этом году - 53.

Второе место в «топе» угоняемых марок занимает «Volkswagen» (за три месяца угнано 47 автомашин, что на 11 случаев меньше), а третье - «Audi» (22 автомашины в этому году и 47 в прошлом).

Новой тенденцией 2017 года являются угоны автомашин марки «Nissan» - в прошлом году их вообще не угоняли, а в этом году угнали восемь. Также растет интерес злоумышленников к маркам «Toyota» и «Honda».

Новые автомашины часто оснащены системой «Keyless Go» (бесконтактного доступа), и воры разработали технологии по удаленному считыванию кодов этой системы, что облегчает угоны, отмечает полиция, напоминая о необходимости дополнительных средств защиты на таких автомашинах.

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