В Вильнюсе появились парковки формата «Поцелуй и уезжай»

Власти литовской столицы организовали более 80 специальных парковочных мест около 16 городских дошкольных и школьных учебных заведений. Это так называемые парковки Kiss and Ride («Поцелуй и уезжай»), рассчитанные на короткие остановки автомобилей родителей, которые подвозят детей до школы и забирают их после учебы.

Таким образом, подъезд к школьному тротуару не будет заблокирован и у всех детей будет возможность добраться до машины родителей по безопасному участку, сообщает Diena.lt.

До конца года власти планируют организовать еще около 40 подобных парковочных мест. Нарушителям правил краткосрочной парковки грозит административный штраф до 90 евро.

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Twitter

Prie Vilniaus mokyklų nuo šiol – populiarūs pasaulyje trumpi sustojimai „Kiss and Ride“ https://t.co/hNBtGFi8ZM pic.twitter.com/ALF2bCwKgF— I Love VILNIUS (@ILoveVilnius) April 24, 2017

«Вильнюс - удобный и дружелюбный город для семей с детьми, и мы делаем так, чтобы родители и дети чувствовали себя здесь в безопасности», - отметили в мэрии.

Сегодня система парковки Kiss and Ride существует в США и ряде европейских городов: Вроцлаве (Польша), Лилле (Франция), Праге (Чехия), Брюсселе, Генте и Брюгге (Бельгия), Роттердаме (Нидерланды) и других. По данным «Википедии», термин Kiss and Ride впервые появился в 1956 году в публикации Los Angeles Times, где описывался сценарий организации быстрого транзита уезжающих и провожающих на вокзале.

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