Не за горами лето и период отпусков. Часть людей использует возможность, чтобы посидеть перед телевизором, другие будут делать ремонт в квартире и каждый солнечный момент проводить у воды. Но будут и такие, которые отправятся в путешествие на автомобиле или кемпере, а некоторые - проведут лето в пригородных летних домах поближе к воде.

Для людей, у которых желание есть, а домика нет, есть элегантное решение из США. Это - ультракомпактный дом на колесах компании Escape. Он значительно отличается от привычных кемперов и обитаемых прицепов.

Escape создает очень компактные жилые площади из дерева со всеми удобствами. В них есть жилое помещение, кухня, санузел, а нередко и спальная зона, размещенная на втором этаже. К примеру, модель ONE со внешней обшивкой Shou Sugi Ban, которая служит до ста лет.











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Сложно представить, по каким дорогам и на какой скорости должна ехать машина с прицепом подобной модели, однако в качестве возможности провести время в доме, но вне городских стен, это одно из самых удачных и симпатичных решений.

Конечно, это не дешевое развлечение (к примеру, Escape ONE обойдется в 50 тысяч долларов), и не все могут позволить себе такой домик, но помечать-то можно, не правда ли?

Фото: www.escapetraveler.net

Фото: www.escapetraveler.net

Фото: www.escapetraveler.net

Фото: www.escapetraveler.net

Фото: www.escapetraveler.net

Фото: www.escapetraveler.net