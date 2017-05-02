Сможет ли Porsche Cayenne сдвинуть самолет Airbus A380?

 

Фото: Ekrānšāviņš no video

В техданных Porsche Cayenne S Diesel написано, что автомобиль может или должен суметь увезти прицеп весом в 3500 килограммов, если он оборудован тормозами. Оказалось, что бестселлер Porsche может куда больше, гораздо больше, если не учитывать вышеупомянутые требования.

Porsche Cayenne S Diesel заслужил место в книге рекордов Гиннесса, как автомобиль, который сумел сдвинуть самый тяжелый самолет.

Речь идет о стандартном автмобиле из салона, который передвинул Airbus A380 авиакомпании Air France весом в 285 тонн.

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Чтобы понять, насколько выдающееся это достижение - предудыщим рекордсменом стал Nissan Patrol с дизельным двигателем объемом 2,7 литров, который передвинул российский ИЛ-86, который весит «всего» 170 тонн.

Нужно отметить, что дизельный Cayenne S, попавший в книгу рекордов, ничем не отличается от серийной машины. Единственной модификацией стало устройство, соединяющее самолет с фаркопом автомобиля.

Cayenne S Diesel на заводе оснащается 8-цилиндровым двигателем объемом 4,2 литра, имеющим 385 лошадиных сил.


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