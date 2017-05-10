Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости среди внедорожников

Тюнингованный внедорожник компании Toyota стал обладателем неофициального мирового рекорда скорости. За рулем Toyota Land Speed Cruiser сидел бывший пилот американской гоночной серии Nascar Карл Эдвардс.

На 4-километровой трассе в аэрокосмическом испытательном центре в калифорнийской пустыне Мохаве опытный гонщик смог разогнать автомобиль до 370 км/ч, превзойдя на 30 км/ч прежний рекорд кроссовера Brabus GLK V12, установленный в 2009 году.

Однако в Книгу рекордов Гиннесса Toyota Land Speed Cruiser не попадет. Эксперты международной организации отказались признавать модель внедорожником и сослались также на то, что 750-сильный Brabus GLK V12 можно приобрести, а 2000-сильный Land Speed Cruiser выпущен в одном экземпляре, отмечает «Коммерсант».

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Несмотря на отсутствие официального признания,

команда Toyota, разрабатывавшая гоночную версию внедорожника, гордится своим достижением:

«Многие не могут поверить, что мы сделали это, - ведь речь идет об огромной, довольно консервативной компании. При этом есть множество людей, которые хотят делать вдохновляющие, инновационные вещи», - прокомментировал событие Top Gear представитель Toyota Дэн Гарднер.

Премьера эксклюзивного Toyota Land Speed Cruiser, в отличие от оригинального Land Cruiser, получившего два больших турбокомпрессора Garrett, состоялась в ноябре 2016 года в рамках американского тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

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