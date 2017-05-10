Toyota Land Cruiser поставил новый рекорд скорости среди внедорожников

 

Фото: Скриншот видео Youtube

Тюнингованный внедорожник компании Toyota стал обладателем неофициального мирового рекорда скорости. За рулем Toyota Land Speed Cruiser сидел бывший пилот американской гоночной серии Nascar Карл Эдвардс.

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На 4-километровой трассе в аэрокосмическом испытательном центре в калифорнийской пустыне Мохаве опытный гонщик смог разогнать автомобиль до 370 км/ч, превзойдя на 30 км/ч прежний рекорд кроссовера Brabus GLK V12, установленный в 2009 году.

Однако в Книгу рекордов Гиннесса Toyota Land Speed Cruiser не попадет. Эксперты международной организации отказались признавать модель внедорожником и сослались также на то, что 750-сильный Brabus GLK V12 можно приобрести, а 2000-сильный Land Speed Cruiser выпущен в одном экземпляре, отмечает «Коммерсант».

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Несмотря на отсутствие официального признания,

команда Toyota, разрабатывавшая гоночную версию внедорожника, гордится своим достижением:

«Многие не могут поверить, что мы сделали это, - ведь речь идет об огромной, довольно консервативной компании. При этом есть множество людей, которые хотят делать вдохновляющие, инновационные вещи», - прокомментировал событие Top Gear представитель Toyota Дэн Гарднер.

Премьера эксклюзивного Toyota Land Speed Cruiser, в отличие от оригинального Land Cruiser, получившего два больших турбокомпрессора Garrett, состоялась в ноябре 2016 года в рамках американского тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

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