Nissan представил внедорожник для туристов с палаткой на крыше

Компания Nissan на выставке туристической индустрии Overland Expo West в городе Флагстафф (штат Аризона) представила пикап Nissan Titan XD «Project Basecamp» Pro-4X, предназначенный для поездок в любой местности и при любом климате.
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По сравнению с обычным Nissan Titan XD Pro-4X доработанная версия получила увеличенный на 76 мм дорожный просвет, адаптивную пневмоподвеску и 17-дюймовые диски KMC Beadlock c внедорожными покрышками Nitto.
Кузов получил расширенные колесные арки и силовой обвес по периметру, а
на крыше кабины появился багажник с домкратом, лопатой и запасным колесом,
передает «Коммерсант».
Грузовой отсек занят канистрами для воды и топлива, а также специальными отсеками под перевозку дополнительного оборудования. Крышу отсека заменяет специальный металлический каркас, к которому крепится палатка. Для доступа в спальный отсек предусмотрена складная лестница.
Nissan builds a serious expedition Titan XD called Project Basecamp https://t.co/htjgJyDAQN pic.twitter.com/5vj3GGmzJ2— Mechanical Posts (@MechanicalPosts) May 12, 2017
О серийном будущем Nissan Project Basecamp в компании не сообщили - концептуальная внедорожная модель пока будет путешествовать по подиумам выставок.Еще по этой теме