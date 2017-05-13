Nissan представил внедорожник для туристов с палаткой на крыше

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Компания Nissan на выставке туристической индустрии Overland Expo West в городе Флагстафф (штат Аризона) представила пикап Nissan Titan XD «Project Basecamp» Pro-4X, предназначенный для поездок в любой местности и при любом климате.

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По сравнению с обычным Nissan Titan XD Pro-4X доработанная версия получила увеличенный на 76 мм дорожный просвет, адаптивную пневмоподвеску и 17-дюймовые диски KMC Beadlock c внедорожными покрышками Nitto.

Кузов получил расширенные колесные арки и силовой обвес по периметру, а

на крыше кабины появился багажник с домкратом, лопатой и запасным колесом,

передает «Коммерсант».

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Грузовой отсек занят канистрами для воды и топлива, а также специальными отсеками под перевозку дополнительного оборудования. Крышу отсека заменяет специальный металлический каркас, к которому крепится палатка. Для доступа в спальный отсек предусмотрена складная лестница.

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О серийном будущем Nissan Project Basecamp в компании не сообщили - концептуальная внедорожная модель пока будет путешествовать по подиумам выставок.

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