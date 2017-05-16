Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии?

Беспилотные автомобили стали самым громким трендом автоиндустрии последних лет. В списке борьбы за создание первого массового самоуправляемого авто замечены такие гиганты как Uber, Tesla, Volvo и даже Google. И пока лидеры индустрии борются за лавры, в Институте электроники и комрьютерных наук разрабатывают свою самоуправляемую автономную систему вождения, сообщает передача «Сегодня вечером» на LTV7. Так каково будущее латвийской индустрии беспилотных автомобилей и на чём будут ездить жители нашей страны через 5-10 лет?

Согласно классификации автоматизации автомобилей, разработанной Сообществом автомобильных инженеров (SAE), есть 6 уровней «беспилотности». 0-й уровень подразумевает систему автоматических уведомлений, однако полное отсутствие контроля над машиной.

5-й уровень подразумевает, что со стороны человека не требуется никаких действий кроме старта системы и указания пункта назначения. Автоматизированная система может доехать до любой точки назначения, а в это время водитель (который на практике является пассажиром!) может полностью заниматься своими делами.

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О начале производства беспилотных автомобилей в декабре 2016 года заявила компания General Motors.

Компания Ford начала разработку своего первого беспилотника еще летом 2016 года.

По данным The New York Times,

в настоящее время разработкой беспилотников занимаются также Tesla, Fiat Chrysler, Honda, Volvo. На рынок автоматизированных автомобилей выходят и такие компании как Google, Uber, Apple, Baidu.

Известно, что корпорации Samsung планирует начать проводить испытания беспилотных автомобилей на дорогах Южной Кореи. Разрешение на испытания беспилотных автомобилей на дорогах получила и компания Apple, сообщает The New York Times. Известно, что тестирование пройдёт на дорогах Калифорнии.

Кроме того, беспилотными становятся и гоночные машины. Так, например, на международной выставке MWC 2017 в Барселоне был представлен первый в мире беспилотный гоночный электрокар Robocar, передает korrespondent.net.

По данным портала, автопилот анонсировала и украинская запорожская компания «Инфоком ЛТД». Планируется, что беспилотник будет способен без участия водителя переместить автомобиль по оптимальному маршруту.

Поскольку беспилотные технологии стремительно развиваются, по данным Reuters, Федеральный совет Германии даже принял закон, регламентирующий использование беспилотных автомобилей.

Кроме того, эстонские власти также в этом году дали согласие на тестирование беспилотных автомобилей на дорогах страны. Правда, речь идет лишь о транспортных средств 2-й и 3-й категорий (водитель должен реагировать, если система не смогла справиться самостоятельно, водитель может не контролировать машину на дорогах с «предсказуемым» движением (например автобаны), но быть готовым взять управление).

Первые беспилотные транспортные средства будут выполнять регулярные поездки начиная с первого июля, когда в Таллинне между кругом Виру и Котлом культуры начнут курсировать два беспилотных автобуса,

сообщает Rus.Postimees.ee.

А в Латвии?

Latvijas mobilais telefons (LMT) в сотрудничестве с Рижским образовательным обществом высоких технологий начал работу над созданием испытательной трассы для беспилотных автомобилей. Испытание беспилотника прошло 10 мая на трассе «Бикерниеки».

Руль можно не держать, и не нужно нажимать на педали газа и тормоза, машина едет, поворачивает и останавливается сама, без помощи водителя.

Это первый латвийский прототип беспилотного автомобиля. Внутри много проводов и загадочный черный ящик, который всем и управляет, - сообщает Латвийское радио 4.

Чем быстрей на дорогах Латвии появятся такие автомобили, тем лучше, говорят в Дирекции безопасности дорожного движения в программе «Сегодня вечером».

«В Латвии культура вождения на довольно низком уровне и главная причина аварий — человеческий фактор. Водители совершают ошибки, но зачастую и ездят агрессивно.

Эти машины такого не делают. И в наших обстоятельствах у таких машин большое будущее, в том смысле, что они защитят от разных происшествий, главное - это безопасность», - комментирует директор CSDD Андрис Лукстиньш.

Президент LMT Юрис Бинде отметчает, что к 2020 году в мире, скорее всего, будет более 10 млн автономных автомобилей, что означает, что информационным технологиям необходимо помочь беспилотникам «жить» в урбанизированной среде.

Фото: LETA

В свою очередь, разработчик беспилотника, исследователь Рижского института электроники и компьютерных технологий Ингар Рибнерс в интервью порталу Rus.db.lv сообщил, что

на разработку прототипа беспилотника ушло 2-3 года, еще столько же потребуется, чтобы сделать машину более умной.

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