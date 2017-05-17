В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Сингапуре появился гигантский автомат по продаже спорткаров. Так, компания Autobahn Motors открыла самый необычный дилерский центр в мире в виде 15-этажного здания, представляющего собой вендинговый аппарат, передает агентство Reuters.

15-этажное здание вмещает в себя 60 спортивных, люксовых и ретро-автомобилей. В списке доступных для покупки машин значится коллекционный Ferrari Dino 1977 года выпуска.

Выбрать нужный автомобиль можно при помощи специальной сенсорной панели у основания конструкции, а на доставку машины вниз у конструкции уйдет от одной до двух минут — это зависит от этажа, на котором находится выбранный автомобиль.

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Отмечается, что данный проект реализован не только в рекламных целях, но и ради экономии городского пространства. Сам механизм подъема слотов заявлен как собственная инженерная разработка компании-дилера автомобилей.

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