Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы

Эксперты издания motor1 составили рейтинг самых экономичных кроссоверов. На первом месте в списке оказалась Mazda CX-3, которая потребляет 7,46 литров топлива на 100 километров.
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На второй позиции идет Honda HR-V, а замыкает первую тройку Honda CR-V. Оба автомобиля имеют расход топлива 8,4 л/100 км.
В первой пятерке значатся также Nissan Juke (8,4 литра) и Buick Encore (8,71 л).
В число наиболее экономичных кроссоверов также вошли Jaguar F-Pace, Nissan Rogue, Subaru Crosstrek, Hyundai Tuscon Eco и Subaru Forester.Еще по этой теме