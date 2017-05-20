Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы и внедорожники

Mazda CX-3
 

Mazda CX-3. Фото: Mazda

Эксперты определили, какие внедорожники и кроссоверы самые экономичные в мире. В десятку лучших вошли модели от Mazda, Honda, Nissan, Jaguar.

Основным показателем был выбран расход топлива, который не должен был превышать девять литров на 100 километров, сообщает портал Nation-news.ru.

На первое место экономичных автомобилей сегмента SUV эксперты США вынесли Mazda CX-3. Расход машины исчисляется 7,75 л на 100 км. Японские модели заняли вторую и третью строчку. Ими оказались Honda H-RV и Honda CR-V. У них расход на 100 км установлен 7,5 литра.

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Далее распределились Nissan Juke, Buick Encore и Jaguar F-Pace. У них расход бензина не превышает 7,8 литра. Седьмая позиция отдана Nissan Rogue. Эта модель расходует 8 литров. Далее идет Subaru Crosstrek и 8,01 литра.

Десятое место досталось «зеленому» Hyundai Tuscon в версии Eco и Subaru Forester. Их расход равен 8,11 л на 100 км.


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