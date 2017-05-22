«Only You» и «Stop Me» – какие автомобильные номера выбирают латвийские водители?

Свое «я», свою индивидуальность жители Латвии выражают уже более 20 лет.

За этот период было присвоено более 2000 индивидуальных автомобильных номеров. Большинство из них получены до 2006 года, когда цена за токое удовольствие состовляла 500 лат (700 евро). В то время спрос был настолько велик, что руководство CSDD приняло решение увеличить цену в пять раз. Тем не менее, не все пожелания «креативщиков» управление по безопасности CSDD могли выполнить.

"Существует специальная комиссия, которая не разрешает выдавать номера со словами, оскарбляющими человека, государство или религию, а также любые грубые и бранные фразы. Были отвергнуты такие слова, как «hell», «nelietis» (негодяй, мерзавец, подлец), «bad boy» 0 рассказывает представитель CSDD Иева Берзиня.

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На латвийских дорогах можно встретить такие индивидуальные номера, как «zvaigzne», «smuka», «cilvēks», «runcis», «alnis», «kungs», «dimants», «mellens», «huligāns», «snaiperis», «boss», «barons», «karalis», «ozols».

Часто пишут на английском языке: «Only You», «Stop Me», «Slow», «Kiss Me», «End», «Capital» и «Like».

Психолог Ивар Аустер считает, что выбирая индивидуальный номерной знак, человек хочет привлечь к себе внимание и стать узнаваемым.

«Это можно сравнить, например, когда человек надевает какую-нибудь яркую одежду с блестками или, когда пишет постоянно в Facebook, я был в таком-то ресторане. И не простом ресторане, а все знают, что это дорогой ресторан».

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