«Only You» и «Stop Me» – какие автомобильные номера выбирают латвийские водители?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Свое «я», свою индивидуальность жители Латвии выражают уже более 20 лет.

За этот период было присвоено более 2000 индивидуальных автомобильных номеров. Большинство из них получены до 2006 года, когда цена за токое удовольствие состовляла 500 лат (700 евро). В то время спрос был настолько велик, что руководство CSDD приняло решение увеличить цену в пять раз. Тем не менее, не все пожелания «креативщиков» управление по безопасности CSDD могли выполнить.

"Существует специальная комиссия, которая не разрешает выдавать номера со словами, оскарбляющими человека, государство или религию, а также любые грубые и бранные фразы. Были отвергнуты такие слова, как «hell», «nelietis» (негодяй, мерзавец, подлец), «bad boy» 0 рассказывает представитель CSDD Иева Берзиня.

Реклама

На латвийских дорогах можно встретить такие индивидуальные номера, как «zvaigzne», «smuka», «cilvēks», «runcis», «alnis», «kungs», «dimants», «mellens», «huligāns», «snaiperis», «boss», «barons», «karalis», «ozols».

Часто пишут на английском языке: «Only You», «Stop Me», «Slow», «Kiss Me», «End», «Capital» и «Like».

Психолог Ивар Аустер считает, что выбирая индивидуальный номерной знак, человек хочет привлечь к себе внимание и стать узнаваемым.

«Это можно сравнить, например, когда человек надевает какую-нибудь яркую одежду с блестками или, когда пишет постоянно в Facebook, я был в таком-то ресторане. И не простом ресторане, а все знают, что это дорогой ресторан».

Еще по этой теме
Проверь себя: знаешь ли ты, как правильно произносятся автомобильные марки

Проверь себя: знаешь ли ты, как правильно произносятся автомобильные марки

ФОТО: В Ригу прибыл автомобиль Бэтмена

ФОТО: В Ригу прибыл автомобиль Бэтмена

Из грязи в картины: москвич рисует шедевры на грязных автомобилях

Из грязи в картины: москвич рисует шедевры на грязных автомобилях



Ресурсы

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Неврологи рассказали, как избежать инсульта Wo&Men

Неврологи рассказали, как избежать инсульта

ФОТО: Похудевшая 40-летняя Елена Ваенга удивила поклонников Showbiz

ФОТО: Похудевшая 40-летняя Елена Ваенга удивила поклонников

Ксения Собчак показала полугодовалого сына Платона Wo&Men

Ксения Собчак показала полугодовалого сына Платона

Мать участника «Голос. Дети»: «За полчаса он зарабатывает 150 ты Showbiz

Мать участника «Голос. Дети»: «За полчаса он зарабатывает 150 ты

Началась борьба за 200 млн заказ бронетехники для армии Латвии Новости

Началась борьба за 200 млн заказ бронетехники для армии Латвии

Автомобили

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 