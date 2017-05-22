По центру Петербурга проехался беспилотный автобус «Матрешка»

Беспилотный электроавтобус «Матрешка», разрабатываемый волжским машиностроительном холдингом «Волгобас», в воскресенье принял участие в параде ретротехники на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», беспилотный автобус, который управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением и рассчитан на восемь пассажиров, в целях безопасности и соблюдения ПДД находился под контролем водителя.

Премьера проекта MatrЁshkу состоялась прошлом летом на ВДНХ в Москве. Разработчики тогда говорили, что надеются запустить серийное производство в 2017 году.

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Электробусы имеют полноприводное полноуправляемое шасси, мотор мощностью 61 л. с. и литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 32 кВт/ч.

Максимальный запас хода на одном заряде батареи - 130 км, скорость ограничена электроникой на отметке 30 км/ч. Бронирование мест в салоне предполагается с помощью мобильного приложения.

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