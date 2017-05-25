Машину с пончиками атаковал голодный медведь

 

Фото: Reuters/ScanPix

Дикий медведь в городе Стимбот Спрингс, американский штат Колорадо, сорвал задний бампер у припаркованного Ford Focus, который привлек его кондитерским запахом. Последнее объясняется тем, что хозяйке автомобиля Ким Робертсон принадлежит местное кафе, куда они с мужем каждое утро подвозят свежие пончики.

Обнаружив утром в понедельник покореженную машину, супруги сначала подумали, что в них просто кто-то врезался, но затем они обнаружили следы от когтей и лап на кузове. Медведь пытался пробраться в салон через багажник, подтвердила позже полиция.

«Наша машина постоянно пахнет словно пекарня на колесах, и нашем гостем определенно был какой-то Винни-Пух - сладкоежка»,

- говорит Ким Робертсон. По ее словам, это неудивительно - медведи часто встречаются в Стимбот Спрингс.

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В честь мишки, который оторвал бампер, в кафе Робертсонов под названием «Часы лося» появилось новое пирожное «Медвежьи когти».

Напомним, в прошлом году другая автовладелица из Колорадо застала-таки медведя в салоне своей машины - животное там застряло и не могло выбраться.

Животное оказалось запертым в салоне.

Пытаясь выбраться, оно устроило внедорожнику своеобразный «внутренний тюнинг»,

разворотив и разодрав детали интерьера и обшивку, а также оторвав руль.

Хозяйка машины была вынуждена вызвать помощников шерифа. Приехав на место происшествия, они обнаружили, что это не шутка: медведь продолжал буйствовать внутри авто.

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