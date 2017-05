Машину с пончиками атаковал голодный медведь

Обнаружив утром в понедельник покореженную машину, супруги сначала подумали, что в них просто кто-то врезался, но затем они обнаружили следы от когтей и лап на кузове. Медведь пытался пробраться в салон через багажник, подтвердила позже полиция.

«Наша машина постоянно пахнет словно пекарня на колесах, и нашем гостем определенно был какой-то Винни-Пух - сладкоежка»,

- говорит Ким Робертсон. По ее словам, это неудивительно - медведи часто встречаются в Стимбот Спрингс.

Bear trying to get doughnuts tears off Colorado car bumperhttps://t.co/4XWkTjJZJw pic.twitter.com/gLzrfbb2zP— KSNT News (@KSNTNews) 24 мая 2017 г.