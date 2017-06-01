Папе Римскому подарили электромобиль для поездок по Ватикану

Папа Римский Франциск
 

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Scanpix

Папа Римский Франциск получил от компании Opel электрокар Ampera-e, который будет использоваться для передвижения духовного лица по Ватикану. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

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На торжественной церемонии вручения авто присутствовал сама папа Франциск, также глава марки Opel Карл-Томас Нойманн.

По словам топ-менеджера, он очень гордится тем фактом, что его компания поможет Ватикану стать первым в мире государством, полностью свободным от загрязняющих окружающую среду транспортных средств.

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Opel Ampera-E, созданный на базе модели Chevrolet Bolt, дебютировал прошлой осенью на Парижском автосалоне. Хэтчбек оснащен полностью электрической силовой установкой, развивающей 204 л.с. и 360 Нм крутящего момента, и комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью 60 кВтч, напоминает Autonews.ru.

Автомобиль способен разгоняться с места до 50 км/ч за 3,2 секунды, а на ускорение с нуля до 100 км/ч требуется 7,2 секунды.

Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Заявленный запас хода на одной зарядке - 520 км.

Напомним, что в зарубежных поездках папа Франциск в отличие от своих предшественников, любивших пуленепробиваемые «папамобили» и правительственные лимузины, предпочитает обычные автомобили или даже общественный транспорт.

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