Папе Римскому подарили электромобиль для поездок по Ватикану

Папа Римский Франциск получил от компании Opel электрокар Ampera-e, который будет использоваться для передвижения духовного лица по Ватикану. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.
- Toyota к 2020 году запустит массовое производство электромобилей 7 ноября 2016 г.
- Напечатанный на 3D-принтере электромобиль показали в Лас-Вегасе 4 ноября 2015 г.
На торжественной церемонии вручения авто присутствовал сама папа Франциск, также глава марки Opel Карл-Томас Нойманн.
По словам топ-менеджера, он очень гордится тем фактом, что его компания поможет Ватикану стать первым в мире государством, полностью свободным от загрязняющих окружающую среду транспортных средств.
Opel Ampera-E, созданный на базе модели Chevrolet Bolt, дебютировал прошлой осенью на Парижском автосалоне. Хэтчбек оснащен полностью электрической силовой установкой, развивающей 204 л.с. и 360 Нм крутящего момента, и комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью 60 кВтч, напоминает Autonews.ru.
Автомобиль способен разгоняться с места до 50 км/ч за 3,2 секунды, а на ускорение с нуля до 100 км/ч требуется 7,2 секунды.
Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Заявленный запас хода на одной зарядке - 520 км.
Напомним, что в зарубежных поездках папа Франциск в отличие от своих предшественников, любивших пуленепробиваемые «папамобили» и правительственные лимузины, предпочитает обычные автомобили или даже общественный транспорт.Еще по этой теме