Harley-Davidson отзывает 57 тысяч мотоциклов

 

Фото: Reuters/Scanpix

Американская компания Harley-Davidson Inc. добровольно отзывает около 57 тысяч мотоциклов, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что причиной такого решения стала возможность выхода из строя маслопровода. Он может отсоединиться и привести к попаданию масла на заднюю шину мотоцикла.

Компания заявила, что получила девять сообщений о неисправности маслопровода, которые привели к двум авариям и одной травме.

Реклама

Отзываются модели Electra Glide Ultra Classic, Police Electra Glide, Police Road King, Road King, Road King Special, Street Glide, Street Glide Special, Road Glide и Road Glide Special, выпущенные со 2 июля прошлого года по 9 мая текущего года.

Harley-Davidson была основана в 1903 году и в настоящее время является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Компания производит тяжелые мотоциклы для езды по шоссе, которые иначе называются «чопперы».

Рыночная стоимость производителя мотоциклов оценивается сейчас примерно в 9,3 миллиарда долларов.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

Mrs Top of the World 2017: закулисье шоу и секреты красавиц Wo&Men

Mrs Top of the World 2017: закулисье шоу и секреты красавиц

Почему нельзя чистить уши ватными палочками Wo&Men

Почему нельзя чистить уши ватными палочками

Курьезы во время выборов Новости

Курьезы во время выборов

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде Wo&Men

Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем Showbiz

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем

Транспорт

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 