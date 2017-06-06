В Китае показали беспилотный трамвай

 

Фото: Скриншот видео Youtube

Китайская транспортная компания CRRC показала новый беспилотный трамвай, который может передвигаться без рельсов. Фактически, данная разработка вобрала в себя преимущества автобуса и трамвая, передает The Mashable.

Еще по этой теме

К трамваю можно цеплять дополнительные вагоны, при этом в водителе транспортное средство не нуждается.

Гибрид уже начал курсировать по городу по специально отведенной для него линии.

Реклама

Видео

В транспорте есть сенсоры, которые фиксируют дорожные знаки. Максимальная вместимость трамвая составляет 300 пассажиров. При этом трамвай может развивать скорость до 70 километров в час.

Еще по этой теме
Беспилотный грузовик Volvo испытали наездом на директора

Беспилотный грузовик Volvo испытали наездом на директора

Пентагон потратит три миллиарда на беспилотные субмарины

Пентагон потратит три миллиарда на беспилотные субмарины

Renault открыла первую в Китае зону для беспилотного вождения

Renault открыла первую в Китае зону для беспилотного вождения


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

Невероятно! В Дубае живут копии Ким Кардашян и Кайли Дженнер Wo&Men

Невероятно! В Дубае живут копии Ким Кардашян и Кайли Дженнер

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины Wo&Men

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин? Wo&Men

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин?

В центре Риги откроется самая большая площадка для детей Новости

В центре Риги откроется самая большая площадка для детей

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза Showbiz

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза

Автоновости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 