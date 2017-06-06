В Китае показали беспилотный трамвай

Китайская транспортная компания CRRC показала новый беспилотный трамвай, который может передвигаться без рельсов. Фактически, данная разработка вобрала в себя преимущества автобуса и трамвая, передает The Mashable.

К трамваю можно цеплять дополнительные вагоны, при этом в водителе транспортное средство не нуждается.

Гибрид уже начал курсировать по городу по специально отведенной для него линии.

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В транспорте есть сенсоры, которые фиксируют дорожные знаки. Максимальная вместимость трамвая составляет 300 пассажиров. При этом трамвай может развивать скорость до 70 километров в час.

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