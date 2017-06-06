В Китае показали беспилотный трамвай

Китайская транспортная компания CRRC показала новый беспилотный трамвай, который может передвигаться без рельсов. Фактически, данная разработка вобрала в себя преимущества автобуса и трамвая, передает The Mashable.
- По центру Петербурга проехался беспилотный автобус «Матрешка» 22 мая 2017 г.
- Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии? 16 мая 2017 г.
- Робот-летучая мышь заменит беспилотники 2 февраля 2017 г.
К трамваю можно цеплять дополнительные вагоны, при этом в водителе транспортное средство не нуждается.
Гибрид уже начал курсировать по городу по специально отведенной для него линии.
Видео
В транспорте есть сенсоры, которые фиксируют дорожные знаки. Максимальная вместимость трамвая составляет 300 пассажиров. При этом трамвай может развивать скорость до 70 километров в час.Еще по этой теме