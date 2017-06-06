В России найдена трасса, неожиданно для водителей переходящая в лес

Иллюстартивное фото
 

Иллюстартивное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вблизи поселка Соловьевск Амурской области резко прерывается федеральная трасса А-360 «Лена», переходя в лес без каких-либо ограждений.

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Как рассказал один из амурчан, записавший видео с места событий, судя по фрагментам обломков автомобилей, разбросанных в начале леса, многие водители оказываются абсолютно не подготовленными к такому неожиданному переходу.

«Смотрите, какая дорога великолепная! Классная, я на ней прохватываю на мотоцикле.

И вот несешься, несешься, все классно, скорость 130, и... кончается дорога, асфальт.

И перед вами, господа, открывается просто лес. А еще ближе подойдешь - там просто трамплин. Здесь даже господа дорожники побеспокоились - вырубили несколько деревьев, чтобы, когда ты взлетишь с этой дороги, ты не в дерево влетел, а между деревьями, туда, подальше», - комментирует автор видео.

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Видео

Как уточняет «Амурская служба новостей», этот участок трассы (4-38 км) ввели в эксплуатацию в 2016 году, покрытие дороги усовершенствовано и она полностью обустроена. Как пояснили изданию в ФКУ УПРДОР «Лена», участок действительно является тупиковым и «сделан с заделом на будущее спрямление в данном месте».

При этом в управлении заверили, что где-то перед въездом на участок все же есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге.

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